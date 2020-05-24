Bayramda mezar ziyareti serbest mi? Bayramın 1. Günü mezar ziyareti yapılır mı, bayramda kabir ziyareti yasak mı?

Bayramda mezar ziyareti yasak mı? Bayramda kabir ziyareti serbest mi? Bayramda şehitlik ziyareti yapılabilecek mi? soruları 22 Mayıs gece itibariyle başlayan 4 günlük sokağa çıkma yasağının bayrama denk gelmesi nedeniyle merak ediliyor. Aileler, anneler, babalar, çocuklar yakınlarının mezarlarını bayramda ziyaret edip, edemeyeceklerini İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımladığı Sokağa Çıkma Kısıtlaması genelgesinde mezarlık ziyareti ile ilgili çok net ifadelere yer verildi. Peki, Bayramda mezarlık ziyareti serbest mi? Bayramda mezar ziyareti ne zaman yapılır?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında bulaşın riskinin önüne geçebilmek için İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 81 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağında en merak edilen konuların başını ise kabir ziyaretleri çekiyor. Bayramda sevdiklerinin mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, mezar ziyareti serbest mi? Kabir ziyaretleri yasak mı? Bayramın 1. Günü mezar ziyareti yapılır mı?

BAYRAMDA MEZAR ZİYARETİ YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede kabir ziyaretleri ile ilgili şu detaylar yer aldı;

y) 24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde valilik/kaymakamlıklarca sağlanacaktır.)

BAYRAMDA ŞEHİTLİK ZİYARETİ İZNİ

İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan Bayramı genelgesinin açıklandı. Yasaklar Arife gününden itibaren geçerli olacak.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre mezarlık ziyaretlerine de kısıtlama getirildi. Sadece şehit yakınları valilik ve kaymakamlıklara başvurarak ziyaretlerini gerçekleştirebilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Ramazan Bayramı genelgesinde şu ifadelere yer verildi:

"24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde valilik/kaymakamlıklarca sağlanacaktır.)

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır."