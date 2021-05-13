Bayramda mezarlığa gitmek yasak mı, serbest mi? Bayramda mezar ziyareti yasak mı?

Bayramda mezar ziyareti yasak mı, mezarlıklara gitmek serbest mi? Mezarlık ziyaretlerinin serbest olup olmadığı bayram nedeniyle aranan konulardan biri oldu. Ramazan Bayramı'nda mezarlıklara gidilir mi sorusuna yanıt aranıyor. Peki, mezarlık ziyaretleri serbest mi? Bayramda mezarlıklar ziyaretlerine yönelik merak edilenler…

Ramazan Bayramı’nın tam kapanma sürecine denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar "Bayramda mezarlıklar açık mı, mezar ziyaretleri yasak mı serbest mi? gibi sorulara yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeyle Bayramda mezar ziyareti yasak mı, mezarlıklara gitmek serbest mi soruları yanıt buldu.

BAYRAMDA MEZARLIĞA GİTMEK YASAK MI, MEZAR ZİYARETİ YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri” konulu genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu gönderdiği genelgeye göre şehit aileleri, arife günü ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Muaf tutulan aileler sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başladı. Aileler, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını yıkadı, çiçek ekti.

Kabir başlarında bazı şehit yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.