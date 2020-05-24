Bayramda fırınlar açık mı? 24 Mayıs bugün fırınlar kaça kadar açık? Gitmek yasak mı, serbest mi?

Bayram bu sene corona önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı gölgesinde geçiyor. Bayram nedeniyle olası ziyaretleri engellemek için İçişleri Bakanlığı 81 ilde 23-24-25 ve 26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı ilan etti. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre bazı kişiler ve iş yerleri yasaktan muaf tutuldu. Yasakta muaf tutulan iş yerleri olunca vatandaşlar sokağa çıkma yasağına denk gelen bayramda fırınlar açık mı, sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, fırınlar bayramda ekmek çıkaracak mı? Ekmek fırınları açık olacak mı? 24 Mayıs bugün fırınlar kaça kadar açık? İşte detaylar…

Bayramın 1. Günü fırınlar açık mı? Bayramda fırınlar kaça kadar açık? Soruları 4 günlük sokağa çıkma yasağının bayrama denk gelmesi nedeniyle arama motorları üzerinden araştırılıyor. Kabinine toplantısı sonrası corona virüsü yayılma riskini engellemek için bayramda ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün başladı, 26 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar sürecek. Merak edilen, bayramda fırınlar açık mı? 24 Mayıs bugün fırınlar kaça kadar açık? Sorularının yanıtı

BAYRAMIN 1. GÜNÜ FIRINLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre bayram arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MUAF KİŞİLER

a- Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanları,

b- TBMM çalışanları,

c- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

d- Acil çağrı merkezler çalışanları,

e- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

f- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

g- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,

h- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

i- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,

k- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan

l- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,

m- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,

n- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,