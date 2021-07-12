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Bayram promosyonu ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlıyor?

12 Temmuz 2021 Pazartesi - 9:25 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 9:25

Milyonlarca emeklinin Kurban Bayramı ödemeleri başlıyor. Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere 2 kez verilen bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih merak ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilere ayrı günlerde ödeme yapılacak. Ödeme tarihlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Peki, Bayram promosyonu ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ödemeleri ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı emekli ikramiye ödeme tarihle


Emeklinin gözü Kurban Bayramı'nda verilecek ikramiyeye çevrildi. Milyonlarca emeklinin yararlandığı bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı günlerde ödeme yapılacağını açıkladı. Peki, Bayram promosyonu ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ödemeleri ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı emekli ikramiye ödeme tarihleri...
 
 
EMEKLİ İKRAMİYESİ (BAYRAM PROMOSYONU) NE ZAMAN YATACAK?
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, “Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz'da ödenecek” dedi.
 
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
 
Emeklilere bayram ikramiyesi tutarı 1100 TL olacak.
 
KİMLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?
 
Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;
 
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
 

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