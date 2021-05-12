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Bayram ne zaman? Arefe bugün mü, Ramazan Bayramı’nın 1. günü ayın kaçında, hangi gün ve tarihte başlıyor?
12 Mayıs 2021 Çarşamba - 7:48 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 7:48
Ramazan Bayramı 2021 ne zaman başlıyor, Arefe günü ve bayramın 1. Günü hangi tarihte? Ramazan ayının son günleri yaşanırken, en çok merak edilen bayramın ne zaman başlayacağı oluyor. Kadir Gecesi geride kaldı, İslam alemi koronavürüs gölgesinde olsa da bayramı yaşayacak. Oruç ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar bayramın 1. Gününü sabırsızlıkla bekliyor. İşte Ramazan Bayramı tarihleri…
Ramazan Bayramı ne zaman, arefe hangi gün? 11 Ayın Sultanı Ramazan’ın bitmesine az bir süre kaldı. Bu yıl da bayram pandemi gölgesinde, ziyaretlerden uzak geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Bayramı tarihini duyurdu. 13 Nisan günü başlayan Ramazan orucu, 12 Mayıs Çarşamba yani bugün son bulacak.
BAYRAM NE ZAMAN, 2021 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Bayram tatili 9 gün. Kamu kurumlarında görev yapanlar Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.