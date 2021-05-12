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Bayram ne zaman? Arefe bugün mü, Ramazan Bayramı’nın 1. günü ayın kaçında, hangi gün ve tarihte başlıyor?

Bayram ne zaman? Arefe bugün mü, Ramazan Bayramı’nın 1. günü ayın kaçında, hangi gün ve tarihte başlıyor?