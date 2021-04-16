Bayram ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı hangi gün, ne zaman başlıyor?

Ramazan Bayramı ne zaman, sorusu Ramazan’ın ilk haftası geride kalırken vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı sonrası kutlanacak Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan Bayramı bu yıl mayıs ayına denk geliyor. 2021 Ramazan Bayramı hangi gün, ne zaman başlıyor?

RAMAZAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN BAŞIYOR?

Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlıyor, 15 Mayıs Cumartesi sona eriyor.

BAYRAMDA YASAK VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta boyunca kısmi kapanma olacağını söyledi. Eğer vaka sayıları beklenilen seviyeye inmezse yeni kısıtlamaların gelebileceğini aktardı.İki haftalık süreçte vakaların azalmaması durumunda bayramda komple sokağa çıkma yasağı uygulanacak.