Bayram konserleri hangi kanalda? Cumhurbaşkanlığı bayram konserleri ve Evde müzikle kal konserleri! Evde bayram konserleri nerede yapılıyor?

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kültür hazinelerinde 19-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve müziğin farklı türlerini barındıran konser programı devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca başlatılan Evde Bayram Konserleri kapsamında çeşitli sanatçılar sahne alırken, Popüler Sanat Vakfı (POPSAV), corona virüs pandemisi sürecinden olumsuz etkilenen müzik sektörü çalışanları için Ramazan Bayramı’nda online müzik festivali düzenliyor. Türk müziğinin güçlü sesi İbrahim Tatlıses, verdiği açık hava konseriyle Kanal D’de sevenleriyle buluşacak. Peki, evde bayram konserleri hangi kanalda?

Corona virüsü nedeniyle evlerde olan vatandaşlara evde kal konserleri veriliyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından 19 Mayıs'ta başlatılan evde bayram konserlerinin üçüncüsü geçtiğimiz gün yapıldı. Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan'ın, "Trakya ve Balkan Ezgileri" konseri izleyicilerle buluştu. Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Evde Bayram Konserleri"nin dördüncü de dün yapıldı. Sanatçılar, “Trakya ve Balkan Ezgileri” adıyla izleyenlere müzik ziyafeti sundu. Popüler Sanat Vakfı (POPSAV) da corona virüs pandemisi sürecinden olumsuz etkilenen müzik sektörü çalışanları için konserler düzenliyor. Bu konserler de NTV evde bayram konserleri olarak online yayınlanacak. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen, İbrahim Tatlıses’in dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdiği konser ile Fettah Can ve Mazhar Alanson da evde bayram konserleri kapsamında Kanal D ekranlarında olacak.

EVDE BAYRAM KONSERLERİ HANGİ KANALDA?

Cumhurbaşkanlığı bayram konserleri

Konserler dizisi kapsamında yarın Safranbolu'da Kubat - Vazgeçilmeyen Türküler, 25 Mayıs'ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Fettah Can ve 26 Mayıs'ta İstanbul Arkeoloji Müzesinde Mazhar Alanson konserleri düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlediği ‘Evde Bayram Konserleri’ kapsamında sahne alan Fettah Can’ın konseri, 25 Mayıs Pazartesi akşamı saat 22.30’da Kanal D’de ekrana gelecek

Bu arada, konserlerin organizasyonu sürecinde salgına karşı gerekli tedbirlerin alındığı, hijyen ve güvenlik önlemlerine harfiyen uyulduğu bildirildi.

Konser, Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesaplarından da yayınlandı.

Efes, Hierapolis, Safranbolu, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi ve Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenecek olan konserler bayram boyunca evlere taşınacak.

Sanatçılar Yusuf Güney, Murat Karahan, Kubat ve Fettah Can sırasıyla sahne alacak. Müziğin farklı türlerinden oluşturulan program 26 Mayıs'ta Mazhar Alanson konseriyle son bulacak.

İbrahim Tatlıses harbiye açık hava konseri

İbrahim Tatlıses, dev orkestra eşliğinde, 5 binden fazla seyirciye söylediği unutulmaz şarkılarıyla, bayramın üçüncü gününde evlere konuk olacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen, İbrahim Tatlıses’in dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdiği ve sürpriz müzisyenlerin de sahne aldığı “İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri” 26 Mayıs Salı saat 20:00’de Kanal D’de...

NTV evde bayram konserleri

DenizBank sponsorluğunda, 24–25-26 Mayıs akşamları 20:00-22:00 saatleri arasında gerçekleşecek #EvdeKal Müzikle Kal etkinliğine Türkiye’nin önde gelen 70’i aşkın sanatçısı evlerinden katılacak, şarkılar söyleyip, konuşmalar yaparak sektör çalışanlarına destek verecekler.



Konserler YouTube Türkiye #EvdeKal ve NetD Müzik YouTube kanalları yanı sıra DenizBank’ın YouTube kanalından da yayınlanacak.



POPSAV, içinden geçtiğimiz koronavirüs salgını sürecinde zor günler geçiren sektörün çalışanları için inisiyatif üstlenerek dayanışma konseri düzenliyor. DenizBank’ın sponsorluğunu üstlendiği konserlere aralarında Ahmet Özhan, Candan Erçetin, Demet Akbağ, Edis, Emel Sayın, Erol Evgin, Ferda Anıl Yarkın, Ferhat Göçer, Gökhan Türkmen, Güliz Ayla, Güzin ile Baha, Nil Burak, Metin Özülkü, Nükhet Duru, Ömür Gedik, Sibel Alaş, Sertap Erener, Serdar Ortaç, Yonca Evcimik ve Zeliha Sunal’ın yer alacağı sanatçılar katılacaklar.

#EvdeKal MüzikleKal konserleri, 24–25-26 Mayıs akşamları 20:00-22:00 saatleri arasında YouTube Türkiye #EvdeKal ve NetD Müzik YouTube kanalları ile DenizBank’ın YouTube kanalı üzerinden canlı takip edilebilecek.



Müzikseverlein ücretsiz olarak katılarak keyifli vakit geçirecekleri etkinlikte, sponsor olarak destek olan kurumlardan elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi müzisyenlere aktarılacak.