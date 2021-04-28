Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, ikramiye ne kadar oldu?

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 1000 lira olan emeklilerin bayram ikramiyesine 100 lira 'zam' yapılacağı bildirildi. Kararı duyuran Erdoğan, "Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz" dedi.

Gazetecilerin “Emeklilere bayram ikramiyesi için bin 500 lira gibi bir rakam konuşuluyor” şeklindeki sorusu üzerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? Bin artı enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor, bunu inşallah 100’e tamamlayacak, inşallah bin 100 olarak yapacağız. Bunu da Meclis’e değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştireceğiz.”