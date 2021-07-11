Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme günleri

Milyonlarca emeklinin beklediği Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatırılacağını tarihi açıkladı. Bayram ikramiyeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklililerine farklı tarihlerde ödenecek. Peki, Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün ödenecek? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte bayram ikramiyelerinin verileceği tarih...

Milyonlarca emekliye Kurban Bayramı için verilecek 1100 TL emekli ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. SSK , Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklililerine farklı tarihlerde ödenecek bayram ikramiylerinin tarihi pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün ödenecek? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte bayram ikramiyelerinin verileceği tarih...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK? MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kurban Bayramı öncesinde ödenecek emekli maaş ve bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi. Bakan Bilgin, emekli maaşı ödeme tarihi için ise şu açıklamalarda bulundu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi. Bakan Bilgin, emekli maaşı ödeme tarihi için ise şu ifadelerde bulundu;

Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının; SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını söyleyen Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz’da birlikte ödeneceği bilgisini verdi.

Bakan Bilgin, “Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle: 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olanların 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların 14 Temmuz.