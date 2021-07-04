Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihe çevrildi. Bayram öncesi ödenmesi beklenen emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih ile ilgili merak edilenleri...

Bayram ikramiyesi 1.100 TL olarak emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Kurban Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih de merak ediliyor. İşte son gelişmeler...

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geldiği için ikramiyelerin bu tarihten önce yatırılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin tarihini açıklarken Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 2021 yılında 12-16 Temmuz tarihleri arasına ödeneceğini belirtmişti. Ancak bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİNE ZAM GELİR Mİ?

Emekli bayram ikramiyeleri üç dönemdir 1000 TL olarak ödeniyor. 2021 Ramazan Bayramı’nda 100 TL artırılan bayram ikramiyeleri bin 100 TL olarak ödenmeye başlandı. Kurban Bayramı için de aynı ödemenin yapılması bekleniyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yaşlılık aylığı, emekli aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı, malullük aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile gaziler, şehit yakınları, muharip gaziler, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabiliyor.

EMEKLİYE KAÇ LİRA İKRAMİYE ÖDENECEK?

1.100 lira ödenecek.

BİRDEN FAZLA EMEKLİ MAAŞI ALANLAR AYRI İKRAMİYE ALACAK MI?

Hayır, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek.

ÖLÜM AYLIĞI VE İŞ GÖRMEZLİK GELİRİ ALANLAR TAM EMEKLİ İKRAMİYESİ Mİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi hak sahiplerine hisseleri oranında, sürekli iş göremezlik geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında, yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara kısmi oranda ödenecek.

Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 550 lira ikramiye ödenecek. Aynı sigortalının yetim çocuğu varsa ve yüzde 25 hisse oranı ile ölüm aylığı alıyorsa, yetim çocuğa da 275 lira bayram ikramiyesi ödenecek. İş göremezlik geliri alanlar ise örneğin, meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 ise, 275 lira bayram ikramiyesi ödenecek.

EMEKLİLİĞE YENİ BAŞVURAN BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR Mİ?

Haziran ayının sonuna kadar emeklilik dilekçesini verenler bu bayramda ödenecek ikramiyeden yararlanacak. Temmuz ayında verenler yararlanamayacak.