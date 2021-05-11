Ramazan Bayramı hutbesi nasıl okunur, bayram hutbesinde kaç tekbir getirilir? Bayram Hutbesi Müslümanların dini bayramı olan Ramazan ve Kurban Bayramı’nda sabah namazının akabinde günün önemine binaen imamın minberde okuduğu dualar ve nasihatleri içerir. Bayram Hutbesi okumak farz mı? İşte Türkçe-Arapça Bayram hutbesi duaları…

Sabah namazının ardından güneşin yükseldiği bayram namazı vaktine kadar heyecanla, dualarla, zikirlerle, minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek okunan bayram hutbesi için araştırmalar başladı. Bayram Hutbesi Diyanet TV ve birçok televizyon kanalında sabah 6'dan itibaren canlı yayınlanıyor. Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir ve böylece bayram namazı vaktinin bereketinden ve bayramın güzelliğinden istifade eder. Bayram hutbesi nasıl yapılır, okunur? Türkçe-Arapça Bayram hutbesi duaları! Bayram hutbesi ile cuma hutbesi arasındaki fark nedir, kaç tekbir getirilir?

BAYRAM HUTBESİ İLE CUMA HUTBESİ ARASINDAKİ FARK NEDİR, BAYRAM HUTBESİ FARZ MI?

Bayram Hutbesi, aynı Cuma hutbesi gibidir. Cuma hutbesinden farkı hutbe okumaya tekbir ile başlanır ve hutbe namazdan sonra okunur. Cuma hutbesi farz iken, Bayram namazında hutbe okumak sünnettir, farz değildir. Bayram namazı hutbeleri'de Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve Türkiye genelinde tüm camilerde aynı hutbe okunur.

BAYRAM HUTBESİ NASIL OKUNUR? (Türkçe-Arapça Bayram hutbesi duaları)

Bayram namazının ardından müezzinin önderliğinde, namaza gelen Müslümanlar 3 defa teşrik tekbiri gibi tekbir getirir.

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İmam hatip bu esnada hutbeye çıkar. Hutbeye çıkarken tıpkı Cuma namazında olduğu gibi basamaklarda gerekli duaları okur ve hutbeye çıktığında oturmaz.

İmam ilk olarak hutbeye tekbirle başlar ve sırasıyla şöyle devam eder,

İmam ve cemaat birlikte

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İmam

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İmam ve cemaat birlikte

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İmam:

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İmam ve cemaat birlikte

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İmam

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Burada Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan hutbe metni okunur.

Hutbe metni bittikten sonraki kısım Cuma hutbesi gibidir.

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Sonra oturarak şu duayı okur:

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Sonra ayağa kalkar ve ikinci hutbeye başlar.

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Türkçe olarak da şu dua okunur:

“Allah’ım! İslâm’a ve müslümanlara yardım et! Devletimizi, ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru! Bize dünya ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle! Bizi, ana-babamızı ve bütün mü’minleri bağışla! Şüphesiz sen dualarımızı işitir ve kabul edersin!”

Daha sonra;

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Bayram hutbesinin sonunda İsrâ Sûresi’nin son ayeti okunur.

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Bundan sonra müezzin eşliğinde cemaat 3 defa daha tekbir getirir ve imam hutbeden inerek dua için mihraba geçer.