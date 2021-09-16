Battlefield 2042 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi ertelendi mi? Battlefield 2042 ne kadar, Türkiye fiyatı kaç lira?

Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı Battlefield’in yeni oyunu merakla bekleniyordu. Battlefield 2042'nin 22 Ekim olan çıkış tarihi giderek yaklaşırken, Battlefield'ın resmi Twitter hesabından duyuru yapıldı ve oyunun çıkış tarihinin ertelendiği belirtildi. Peki, Battlefield 2042 ne zaman çıkacak, fiyatı kaç lira? Battlefield 2042 neden ertelendi?

BATTLEFİELD 2042 NE ZAMAN ÇIKACAK?

19 Kasım'a ertelendi. İşte oyun sistem gereksinimleri ve diğer önemli bilgiler...

Battlefield'ın resmi Twitter hesabı, oyunun 19 Kasım'a ertelendiğini duyurdu.

Battlefield 2042 neden ertelendi?

Battlefield Twitter hesabından yapılan açıklamada, erteleme kararı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs pandemisi, yeni nesil Battlefield oyununu geliştirme sürecinde ekibimize büyük zorluklar yarattı. Oyunun amacı ve boyutunu göz önüne aldığımızda, ekiplerimizin stüdyolara dönerek oyunu planlanan çıkış tarihine yetiştirebileceğini umduk. Bunun güvenli bir şekilde oluşmasına izin vermeyen güncel şartlar ve ekiplerin evlerinden yaptığı sıkı çalışmayla, biraz daha zamana ihtiyacımız var."

BATTLEFIELD 2042 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyun dünyasında sızıntılarıyla bilinen Tom Henderson, Battlefield 2042’nin önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini paylaştı:

Minimum:

İşletim Sistemi:Windows 10

İşlemci(AMD): AMD FX-8350

İşlemci(Intel): Core i5 6600K

RAM: 8GB

VRAM: 4GB

Ekran Kartı(AMD): AMD Radeon RX 560

Ekran Kartı(Nvidia): GeForce GTX 1050 Ti

DirectX: 12

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci(AMD): AMD Ryzen 5 3600

İşlemci(Intel): Core i7 4790

RAM: 16GB

VRAM: 8GB

Ekran Kartı(AMD): AMD Radeon RX 5600 XT

Ekran Kartı(Nvidia): GeForce RTX 2060

DirectX: 12

BATTLEFIELD 2042 SUNAYACAĞI YENİLİKLER

128 oyuncu desteği sunan Battlefield 2042, dünyadaki geniş savaş alanlarına eşi benzeri görülmemiş bir ölçek getiriyor.

Oyuncular; Conquest ve Breakthrough gibi güncellenmiş çok oyunculu modlardan yepyeni Hazard Zone’a kadar birçok büyük deneyim yaşayacak.

Daha önce serinin neredeyse tüm oyunlarında bulunan hikaye modu, ne yazık ki Battlefield 2042'de olmayacak.

BATTLEFIELD 2042 FİYATI

Battlefield 2042'nin açıklanan Türkiye fiyatları ise şu şekilde:

PC (Steam) - 419 TL

Xbox One - 499,99 TL

Xbox Series - 559 TL

PlayStation 4/PlayStation 5- 500 TL