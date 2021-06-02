Başkentgaz halka arz ne zaman? Başkentgaz hisse fiyatı ne? İşte Başkentgaz hisse kodu ve talep toplama tarihleri!

BAŞKENTGAZ HALKA ARZ NE ZAMAN?

BAŞKENTGAZ HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyatla en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecek halka arz ile Torunlar Enerji'ye ait 175 milyon TL'lik nominal değerli paylar oransal dağıtım yöntemi ile satışa sunulacak.

BAŞKENTGAZ HALKA ARZ HİSSE KODU NE?

Halka açılacak hisselerinin yüzde 40'ı Torunlar Grubu ve çalışanlarına tahsis edildi. Halka arz edilecek payların yüzde 36'sı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 18'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 6'sı ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Başkentgaz, halka arz sonrası 510 milyon TL'yi de fiyat istikrarı için tahsis edecek. Bu rakam son yıllardaki halka arzlarda fiyat istikrarı için ayrılan en yüksek tutar.

BAŞKENT DOĞALGAZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Başkent Doğalgaz ’ın bireysel yatırımcılara eşit dağıtım, kurumsal yatırımcılara ise oransal dağıtım yöntemiyle arz edileceği belirtildi.

BAŞKENT DOĞALGAZ HAKKINDA

2007 yılında kurulan, Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2013 yılında gerçekleştirilen özelleştirme ile birlikte Torunlar Enerji bünyesinde ülkemizin ilk ve en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. 2037 yılına kadar geçerli olan dağıtım lisansı ile ülkemiz toplam nüfusunun %11’ine doğal gaz dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ankara’da 1.9 milyon aboneyi, kaliteli, güvenli, konforlu ve kesintisiz doğal gaz ile buluşturan Başkentgaz, abone memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla hizmet veriyor.

Özelleştirme ile birlikte devraldığı 9.500 km doğal gaz dağıtım hattını, 2020 yıl sonu itibarıyla 13.000 km’ye ulaştıran Başkentgaz, 2021 yıl sonuna kadar lisans bölgesinde 5 ilçeye daha doğal gaz hizmeti götürerek dağıtım hattını 13.800 km’ye çıkarmayı hedefliyor.

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.; doğal gaz dağıtım ve pazarlama sektöründe, teknoloji ve bilişim alanında yaşanan değişimleri; yakından takip ederek uzman kadrosu ile şebeke geliştirme, alt yapı bakım onarım, izleme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanıyor.