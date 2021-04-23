Barış Murat Yağcı'nın yeni işi şaşırttı! Sosyal medyadan duyurdu...

Yağcı paylaşımında şu ifadelerle kitabını tanıttı:

"Hayatım boyunca hiçbir dayatmayı kabul etmedim. Kurallara uydum, her canlıya saygı gösterdim, üzerime düşeni yaptım ama beni yolumdan çevirecek hiç bir baskıya boyun eğmedim.

Karşıma çıkan engellerden korkmadım, herkese benzemek zorunda hissetmedim, başkalarının benimle ilgili hayallerinden ziyade, kendi yüreğimde filizlenen hayallerin peşinden koştum.

Kendim gibi olmayı istedim hep.

Kendim gibi olmanın bedelini ödemeyi göze alarak...

Bu kitabı da kendi gibi olmak uğruna uzun, çetin ama onurlu bir yol yürümeye hazır, belki başına buyruk, belki özgün olduğu için isyankar sayılan gençlere rehber olsun diye değil, yol arkadaşlığı etsin diye yazdım.

O halde, hepinizle yolda buluşmak üzere"