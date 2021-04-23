23 Nisan 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.345 1.10 EURO 10,0490 0.65
USD 8,3260 0.25 ALTIN 477,340 0.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

Barış Murat Yağcı'nın yeni işi şaşırttı! Sosyal medyadan duyurdu...

23 Nisan 2021 Cuma - 9:41 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 9:41

Survivor 2020'de ikincilik koltuğunda oturan ve her yaptığı hareketle olay olan Barış Murat Yağcı, şarkıcılığın ardından şimdi de yazar oldu. ‘Her Şeye Rağmen' isimli kitabını sosyal medyadan duyuran Yağcı, "Bireyin gücü ve iradenin otoritesi üzerine inşa edilmiş bir başucu rehberi" ifadeleriyle kitabını tanıttı.


Geçtiğimiz aylarda müzik dünyasına adım atan ve ilk şarkısını hayranlarıyla paylaşan Barış Murat Yağcı şimdi de kitap yazdı. Barış Murat Yağcı, 'Her Şeye Rağmen' ismini verdiği kitabının sosyal medya hesabından tanıttı.
 
 
Yağcı paylaşımında şu ifadelerle kitabını tanıttı:
 
"Hayatım boyunca hiçbir dayatmayı kabul etmedim. Kurallara uydum, her canlıya saygı gösterdim, üzerime düşeni yaptım ama beni yolumdan çevirecek hiç bir baskıya boyun eğmedim.
 
Karşıma çıkan engellerden korkmadım, herkese benzemek zorunda hissetmedim, başkalarının benimle ilgili hayallerinden ziyade, kendi yüreğimde filizlenen hayallerin peşinden koştum.
 
Kendim gibi olmayı istedim hep.
 
Kendim gibi olmanın bedelini ödemeyi göze alarak...
 
Bu kitabı da kendi gibi olmak uğruna uzun, çetin ama onurlu bir yol yürümeye hazır, belki başına buyruk, belki özgün olduğu için isyankar sayılan gençlere rehber olsun diye değil, yol arkadaşlığı etsin diye yazdım.
 
O halde, hepinizle yolda buluşmak üzere"

ETİKETLER

Barış Murat Yağcı yeni kitap barış murat yağcı sosyal medya her şeye rağmen
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.