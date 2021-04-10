Bankaların çalışma saatleri! Hangi banka saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yeni düzenlemeye göre bankalar kaça kadar açık?

Koronavirüs vaka sayıları 55 bine ulaştı. Artan koronavirüs vakaları sonrası yeni tedbirler tek tek masaya yatırılıyor. Vaka sayısı kapsamında alınan tedbirlerden biri de banka çalışma saatleri oldu. Bankalar çalışma saatlerinde değişikliği gitti. İşte Bankaların yeni çalışma saatleri...

Koronavirüs salgını arttı. Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 615 oldu, 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi. Vakalar karşısında yeni önlemler alınmaya başlandı. İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Akbank hizmet saatlerinde değişikliğe gitti. Müşterilerine sosyal medya aracılığıyla duyurulan bankaların yeni çalışma saatleri...

İŞ BANKASI

İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'dan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'den de çalışma saatlerine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.

AKBANK

Akbank'tan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."