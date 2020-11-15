Bankalar tek tek açıkladı! Değişiyor

Bankalarda işlem yapan herkesi ilgilendiren bir karara imza atıldı. Bankalar çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Yeni çalışma saatleri tüketicilere kısa mesaj ile duyuruldu. İşte bankların yeni çalışma saatleri…
GARANTİBBVA ÇALIŞMA SAATLERİ YARIN DEĞİŞİYOR
Garanti Bankası yarından itibaren İstanbul şubelerinde geçerli olmak üzere; 10-00 -12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.
İŞBANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ
İş Bankası tarafından yapılan açıklamada, İstanbul özelinde çalışma saatlerinin; 10-00 -12.30 ve 13.30-17.00 olduğu bildirildi.
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
Ziraat Bankası, şubelerde 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.
AKBANK MESAİ SAATLERİ
Akbank mesai saatleri olarak hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halk Bank çalışma saatleri 09.00-17.00 arasındadır.
YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Yapı Kredi Bankası mesai saatleri 09.00-17.00 arasındadır.