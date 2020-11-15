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Bankalar tek tek açıkladı! Değişiyor

Gazetevatan.com |  15 Kasım 2020 Pazar - 9:41 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 9:41

Milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiriyor. Bankalar art arda duyurdu. Değişikliğe gidildi. Yarından itibaren başlıyor. Bankada işlem yapan herkes için geçerli. Koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden artmaya başlaması nedeniyle bankalar harekete geçti. Birçok bankada çalışma saatleri değişti. Tüketicilerin yapılan değişiklikten etkilenmemesi için yeni çalışma saatlerini dikkate almaları için uyarıda bulunuldu.


Bankalarda işlem yapan herkesi ilgilendiren bir karara imza atıldı. Bankalar çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Yeni çalışma saatleri tüketicilere kısa mesaj ile duyuruldu. İşte bankların yeni çalışma saatleri…
 
GARANTİBBVA ÇALIŞMA SAATLERİ YARIN DEĞİŞİYOR
 
Garanti Bankası yarından itibaren İstanbul şubelerinde geçerli olmak üzere; 10-00 -12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.
 
İŞBANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ
 
İş Bankası tarafından yapılan açıklamada, İstanbul özelinde çalışma saatlerinin; 10-00 -12.30 ve 13.30-17.00 olduğu bildirildi. 
 
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
 
Ziraat Bankası, şubelerde 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.
 
AKBANK MESAİ SAATLERİ 
 
Akbank mesai saatleri olarak hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
 
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
 
Halk Bank çalışma saatleri 09.00-17.00 arasındadır.
 
YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 
 
Yapı Kredi Bankası mesai saatleri 09.00-17.00 arasındadır.
 
 
 

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