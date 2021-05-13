Bankalar bayramda açık mı? Ramazan Bayramı’nın 1. Günü bankalar çalışıyor mu, 13 Mayıs bugün EFT ve havale yapılıyor mu?

Ramazan ayı sona erdi, yerine bayrama bıraktı. 13 Mayıs bugün Ramazan Bayramı’nın birinci günü. Bayramın gelmesiyle nerelerde mesainin devam ettiği, nerelerin bayram tatile girdiği araştırılmaya başladı. Bankların bayramda çalışıp çalışmadığı da merak edilen yerlerden biri oldu. Bayramda bankalar açık mı, bayramda EFT ve havale yapılır mı gibi sorulara yanıt aranmaya başladı. Resmi tatilde bankaların açılış kapanış saatlerinde değişiklik olurken, bugün bayramda bankalar açık mı? Bayram’da EFT ve havale işlemi yapılır mı? İşte banka çalışma saatleri!

On bir ayın Sultanı Ramazan sona erdi. Bugün Ramazan Bayramı'nın ilk gün heyecanı yaşanıyor. Bayram gelince bankaların çalışma saatlerinin bayrama göre değişip değişmediği merak ediliyor. Bankacılık işlemleri olanlar arama motorlarına yöneldi, EFT ve havalenin yapılıp yapılmayacağı sorgulanıyor. Peki, Bayram’da bankalar açık mı? 13 Mayıs Ramazan Bayramı'nın ilk günü bugün bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale işlemi yapılır mı?

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, HAVALE VE EFT YAPILIR MI?

Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalıştı. Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatiline başladı. Dolayısıyla EFT gibi bankacılık işlemleri ve özel ve tüzel kişilerin işlemleri 18 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.

Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir