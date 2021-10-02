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Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Değişti, resmen duyuruldu 650 lira...
Bankada parası olan herkesi yakından ilgilendiriyor. Hesaplara 650 lira yatırılıyor. Yüzde 19.5 kazanç elde ediliyor. Tek tek açıklandı. Parası olan vatandaşlar yatırım yapmak için çoğunlukla risksiz olan vadeli mevduatı tercih ediyor. Bankadaki 40 bin lira parasını 32 günlük vadeliye yatıran kişi, vade sonunda 650 lira gelir elde ediyor. Faiz geliri için 1 ay seçeneğinin yanı sıra günlük ve haftalık seçenekler de var.