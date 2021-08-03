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Banka hesapları inceleniyor! Zorunlu olacak, ödemeler...

Banka hesapları inceleniyor! Zorunlu olacak, ödemeler... Birçok vatandaş bilmiyor. Zorunlu olacak. Banka hesapları inceleniyor. Ödeme yapılması gerekecek.
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