Balıkesir Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alıyor!

Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli (4B) personel alıyor. Balıkesir Üniversitesi personel alımı ilanı Resmi Gazete'te yayımlandı. Balıkesir Üniversitesi'nın ilanına göre, en az lise mezunu sağlık personeli alımı yapılacak. Peki, Balıkesir Üniversitesi Hastanesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Balıkesir Üniversitesi personel alımı başvuru şartları!

Balıkesir Üniversitesi en az lise mezunu sağlık personeli alacak. Balıkesir Üniversitesi personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Balıkesir Üniversitesi 1 eczacı, 23 hemşire, 3 ebe, 2 sağlık teknikeri ve 2 sağlık personeli alacak.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu ile yapacaklar.

Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli ilanı için adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek. Adayların başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirtmeleri gerekiyor.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Fotoğraflı başvuru formu.

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Diploma fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4- 2020 yılı KPSS sonuç belgesi.

5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.

6- SGK prim günlerini gösterir belge.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Genel Şartlar:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

2- 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına göre belirlenecektir.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitenin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan

edilecek.