Balık burcu kadını hoşlandığını nasıl belli eder? Balık burcu kadını aşık olursa ne yapar?

Balık burcu kadını, çok duygusal bir kişiliğe sahiptir. Bu nedenle de duygularını kolay kolay saklayamaz. Balık burcu kadını, aşık olduğu zaman ayakları yerden kesilir. Gözü sevdiği kişiden başka kimseyi görmez. Balık kadınları, aşık olduklarını çevresinden isteseler de saklayamazlar.

Balık burcu kadını, birinden hoşlandığını ve heyecanını kolay kolay gizleyemez. Aşık olduğu zaman sağlıklı düşünme yetisini kaybeder ve içi kıpır kıpır olur. Sürekli hoşlandığı kişinin yanında olmak ve onunla bir şeyler paylaşmak ister. Heyecanını hiçbir şekilde gizleyemez. Sevdiğini ya da hoşlandığını saklamaktan hoşlanmaz. Ama karşı tarafın duygularından emin olmak ama ona güvenmek ister. Çok duygusal ve hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle de aşk konusunda oldukça zayıftırlar. Aşık oldukları zaman sorumluluk bilinci ve heyecanı ile dolup taşarlar. Balık burcu kadını aşık olduğu zaman ayakları yerden kesilir ve mutluluktan uçar. Balık burçlarının bedenleri aşklarını gizlemesine izin vermez. Balık kadınları, kim tutamaz yani çok çabuk küser ve çok kolay barışırlar.

Balık burcu kadını aşık olursa ne yapar?

Balık burcu kadını, çok duygusal ve hassas bir kişiliğe sahiptir. Bu nedenle de genellikle ilişkileri bir küs bir barışık olarak ilerler. Onların gönlünü almak da çok kolaydır. İlgiyi çok severler. Hatta barışmak için özür dilemekten ve duygu sömürüsü yapmaktan da asla kaçınmazlar. Balık burcu kadınları için duygular her zaman bir adım öndedir. Bu nedenle de hayatlarındaki en önemli kararları alırken bile duygularının peşinden gitmeyi tercih ederler.

Balık burcu kadınları, uzun uzun hayal kurarlar. En önemli özelliklerinden birisi de ne kadar çok sevseler de bir anda o kişiden nefret etmeye başlayabilirler. Bu nedenle onları kırmamak gerekir. Balık kadınları, güvenmedikleri biri ile kesinlikle ilişki yaşamazlar. Karşısındaki kişiye güvenmediği anda ondan uzaklaşır. Balık burcu kadınının hem erkeği hem de kadını çok duygusaldır. Aynı zamanda da sanatçı ruhludur. Bu kişilerden çok iyi bir müzisyen, edebiyatçı ve diğer sanat dallarında rol alan kişiler çıkabilir. Balık burcu kadınları olgun, romantik ve alfa erkeklerden hoşlanır. Hoşlandıkları kişinin karşısında saçmalayabilir. Heyecana kapılarak hoşlandığını belli edebilir.

Balık burcu kadınları hangi erkekleri sever?

Balık burcu kadınları kolay kolay birini sevemez. Ama sevdiği kişilere de aşırı bağlanır. Onun için güven her şeyden önce gelir. Birine sevgi duymaları için o kişiye iyice alışmaları gerekir. Dürüstlük ve güven onların vazgeçemeyeceği en önemli unsurlar arasında yer alır. Balık burcu kadınlarının çocuksu yönleri her zaman daha ağır basar. Eğlenmeyi ve sevdiği kişi ile güzel vakit geçirmeyi çok severler. Balık burcu kadınları sürekli kafalarında bir şeyler kurar ve sürekli bir şeylere sinirlenebilir. Balık kadınları, sadece hoşlandıkları kişilere karşı değil tüm çevresindeki kişilere karşı çok sevecen ve anlayışlıdır.