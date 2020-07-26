Bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır? 300 euro bakıcı desteği nasıl alınır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 300 euroya çıkarıldığını açıkladı. Peki, Çalışan annelere bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte çalışan annelere bakıcı desteği başvuru şartları...

Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak isteyen annelere kadın istihdamının desteklenmesi projesi kapsamında destek sağlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 300 euroya çıkarıldığını açıkladı. Peki, Çalışan annelere bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte çalışan annelere bakıcı desteği başvuru şartları...

ÇALIŞAN ANNEYE BAKICI DESTEĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak isteyen annelere bakıcı desteği sağlanıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Ankara İstanbul ve İzmir ’de hayata geçirilen ‘Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ ile ayrıca özel gereksinimli çocuğu olan annelere 50 euro artırımlı (350 euro) ödeme alarak destekleneceğini bildirdi.

BAKICI DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Projeden yararlanmak isteyen anneler, bakıcı desteği başvurularını internet üzerinden yapabilecek. Projeye katılmak isteyen anneler www.sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet adreslerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılabilecek.

SGK EĞİTİMLİ BAKICI SİTESİ İÇİN TIKLAYIN

KİMLER BAKICI DESTEĞİNDEN FAYDALANABİLİR?

"Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır” sloganıyla 2019 yılında başlayan Projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan anneler yararlanabiliyor.