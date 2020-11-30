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Bakanlık duyurdu! 'e-Tahsilat' uygulaması başladı

30 Kasım 2020 Pazartesi - 13:48 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 13:58

Bakanlıktan açıklama geldi. Sertifika ve isteğe bağlı kayıt-tescil hizmetlerinde 'e-Tahsilat' uygulaması başladı. Kapsama alınan hizmetler için artık başvuru sahibi vatandaşlardan ödemeyi kanıtlayıcı dekont istenilmeyecek.


Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlık, sertifika ve isteğe bağlı kayıt-tescil işlemlerinde 'e-Tahsilat' uygulamasını 'Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' kapsamında başlattı.
 
İsteğe bağlı kayıt-tescilde 1 Aralık'ta 'e- Tahsilat' dönemini başlatan bakanlık, sertifika işlemlerinde ise bu uygulamaya 15 Aralık'ta başlayacak.
 
Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yapılan iş birliği sonucunda, 'e-Tahsilat' kapsamına alınan hizmetler için artık başvuru sahibi vatandaşlardan ödemeyi kanıtlayıcı dekont istenilmeyecek. 
 

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