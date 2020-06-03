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Bakanlık açıkladı! Turuncu listede aranan terörist teslim oldu

AA |  03 Haziran 2020 Çarşamba - 19:10 | Son Güncelleme : 03 06 2020 - 19:29

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması neticisinde, terörden arananlarda 1 milyon liraya kadar ödülle, turuncu listede yer alan PKK'nın sözde Şehidan komutanı olarak faaliyet yürüten terörist R.Y'nin Hakkari'de teslim olduğunu bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı, emniyet ve  jandarma unsurlarının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması  sonucunda, bölücü terör örgütünün sözde üst düzey sorumluları arasında çözülmenin  hızlandığı belirtildi.
 
Bu kapsamda Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması  neticesinde, terörden arananlarda  1 milyon liraya kadar ödülle turuncu listede  yer alan, örgütün sözde Şehidan komutanı olarak faaliyet yürüten  R.Y. adlı  teröristin Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olduğu vurgulandı.
 
Açıklamada, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terör örgütü  mensubu sayısının 82'ye yükseldiği bilgisi verildi.
 

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İçişleri Bakanlığı Şehidan PKK
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