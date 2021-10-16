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Bakanlık açıkladı: İkna çalışması sonucu 4 terörist teslim oldu

AA |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 18:30 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 18:45

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristlerin 2013 ve  2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak'ta faaliyet yürüttükleri  tespit edildi.
 
Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 166'ya  yükseldi.
 

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İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütü
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