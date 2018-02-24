Bakan Zeybekci: Başbakanımız yakında açıklayacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Denizli 'de düzenlenen Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri İstişare Toplantısına katıldı. Programda konuşan Bakan Zeybekci "Dünya çok hızlı dönüşürken, Türkiye de çok hızlı bir şekilde dönüş var. Çağı yakalama adına, daha doğrusu çağ ile aramızdaki açığı kapatma adına, o boşluğu, kapatmayı hedef olarak belirledik. Proje bazlı teşvik sistemimizi gündeme aldık. Başkalarında var bizde de olsun diye değil, üzerinde çalıştık. 2017 yılında Türkiye eğer ihracatta, büyümede, istihdamda belirli bir başarıyı sağlıyorsa, bu tesadüf değil. Kurgulanmış, planlanmış, hedeflenmiş ve projelendirilmiş sonuçlardır bunlar. 2017'de, 2016'ya göre düzenlemiş olduğumuz yatırım teşvik belgesi, yüzde 81 arttı, 178 milyar TL. Kimi yatırımı bu devletin kamunun değil, özel sektör yatırımı. Artık teşvik ve destek sistemlerimizin içinde, hazır giyim ve konfeksiyonda, güncellemeye, modernizasyon, kapasiteler ile ilgili yeniden teşvik sistemlerimizin, yeniden güncellememiz ve teşvik etmemiz gerektiğini, hükümet olarak hayata geçireceğiz.

Türkiye olarak hedefimiz, kendi global devlerimizi yaratmak zorundayız. Kendi liginde oynayan şirketler ve sektörler değil, dünya liginde oynayan yenilenebilir enerji teknolojileri ile dünya liginde oynayan yatırımcılar oluşturmak zorundayız. Hem teknolojilerinin üretiminde hem de bunların kullanımında" ifadelerini kaydetti.

"Yakında Başbakanımız açıklayacak"

"Ateş çemberinin çevresinde, kendi güvenliğini sağlamak için, tehditleri ortadan kaldırmak için operasyonlar düzenleyen bir Türkiye, bu ortam, büyüme destanları yazıyor" diyen Bakan Zeybekci, "Ekonomi tıkır tıkır çalışıyor. Bankacılık sistemi çalışıyor, üretim çalışıyor, yatırımlar gidiyor, teşvik başvuruları hakeza öyle. Yeni sektörlerde, yeni taleplerde inanılmaz talepler, hedefler var. Otomotiv sanayide Türkiye'de üretimini geliştirmek isteyen, daha çok üretmekle ilgili talepler, enerji teknolojileri ile Türkiye'de üretim yapmakla ilgili talepleri yaşıyoruz, görüyoruz. Türkiye nereden nereye geldiğini ancak böyle daha iyi anlayabilir diye düşünüyorum. 2018 ile ilgili bütün beklentilerimiz pozitif. Sıkıntımız enflasyon ile mücadele. Bütün bunları yaparken, ihracatta, desteklerde, teşviklerde, yeni destek mekanizmalarının hayata geçirilmesinde bütün bunlarda tam gaz yola devam ederken, enflasyon ile mücadeleden de elimizi çekmeden, bunu yapacağız tabi ki. Belki diğer ülkeler gibi iki eli ayağı serbest değil, bir elimiz enflasyon ile mücadelede üzerinde duracağız, o alanı da yakında göreceksiniz. Özellikle gıdanın, aşırı oynak gıdanın enflasyon üzerindeki etkisini minimize etmek içinde çok önemli bir paketi de yakında Başbakanımız açıklayacak. Çok önemli, ta ki üretimden tüketime kadar olan bölümün, nasıl entegre bir şekilde desteklendiğini, teşvik ettiğimizi, güvence altına aldığımızı önemli bir alanı destek kapsamına alacağız" dedi