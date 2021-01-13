Bakan Varank: Sanayi üretimimiz piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Yaşanan tüm zorluklara rağmen sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11, aylık yüzde 1,3 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Kasım döneminde sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk. Hedefimiz üretimdeki bu seyri 2021'de de sürdürebilmek. Hayata geçirmeye hazırlandığımız hukuk ve ekonomi alanındaki reformlar ve aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerle 2021, inşallah Türkiye için bir sıçrama yılı olacak."