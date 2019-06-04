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Bakan Turhan'dan Bayram mesajı

AA |  04 Haziran 2019 Salı - 10:35 | Son Güncelleme : 04 06 2019 - 10:35

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yayınladığı bayram mesajında "Bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum" dedi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ramazan  Bayramı'nı en kalbi dileklerle kutladığını belirterek, "Bu mübarek bayramın,  bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi,  dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı. 
 
Bakan Turhan, bayram dolayısıyla yayımladığı mesajda rahmet, merhamet  ve bereket ayı mübarek Ramazanı Şerif'i geride bırakarak milletçe, muhabbetle  kucaklaşılan bir bayrama daha kavuşulduğunu kaydetti.
 
Turhan, "Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nı en kalbi dileklerimle  kutluyor, bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize  yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Herkes sevdiklerine daha kolay kavuşsun diye son 17 yıldır, ülkenin  her şehrini birbirine bölünmüş yollarla, demir yolları, deniz ve hava yollarıyla  bağladıklarına dikkati çeken Turhan, sevginin, barışın, dostluğun en üst düzeyde  yaşandığı, aile bağlarının daha çok güçlendiği bu müstesna günlerde seyahat  ederken trafik kurallarına azami derecede uyulması, daha dikkatli ve duyarlı  olunması, uykusuz ve yorgun araç kullanılmaması uyarısında bulundu.
 
Bayram coşkusunun gönülleri şenlendirmesi, yollarda yapılacak  hatalarla ocakların sönmemesini temenni eden Turhan, şunları kaydetti:
 
 "Bu duygularla, çalışma arkadaşlarımın ve aziz milletimizin, mübarek  Ramazan Bayramı'nı tekrar tebrik eder, Cenabı Mevla'dan bizleri birlik ve  beraberlik içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diler, sevgi ve  saygılarımı sunarım. Nice bayramlara."

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