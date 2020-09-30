Bakan tarih verdi! Eylül ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk eylül ayı işsizlik maaşının yatacağı tarihi açıkladı. Eylül İşsizlik maaşı ödemelerinin yapılacağı tarihin belli olmasının ardından çalışmayan ve geliri olmayan vatandaşların yararlandığı işsizlik maaşı hakkındaki aramalar da arttı. Peki, Eylül ayı işsizlik ödeneği yattı mı, işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Eylül ayı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi açıkladı. Bir kuruma bağlı çalışmayan ve geliri olmayan vatandaşlara ödenen işsizlik ödeneği bu ay yattı mı? Eylül ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

2020 EYLÜL AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA

İşsizlik maaşı sorgulama e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

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