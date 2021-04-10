10 Nisan 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.417 0.00 EURO 9,7030 -0.14
USD 8,1610 0.35 ALTIN 457,280 -0.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Soylu Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı

10 Nisan 2021 Cumartesi - 11:34 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 11:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk polisinin, sadece kendi ülkesi için değil başarıları ve kullandığı yüksek teknolojiyle çevresindeki coğrafya ve Avrupa için de güvenlik üreten bir kurum haline geldiğini bildirdi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla  Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı.
 
Mesajına, "Yıldızımız yine ışıl ışıl" diyerek başlayan Soylu, "176 yıl  boyunca, 'Hırsız var' diyene koşan, 'Şikayetçiyim' diyeni dinleyen, 'Kaçırdılar,  götürdüler' denileni bulup getiren, kah kavgayı ayıran kah komşuyu barıştıran kah  okul önlerinde uyuşturucu satıcılarını yakalayan, trafikte uyuyanı uyandıran,  kemer takmayana taktıran, sürat yapanı durduran, kaçakçıyı, teröristi, haini,  dolandırıcıyı, kadına kalkan eli tutan Türk Polisi, bugün de milletinin emrinde,  görevinin başındadır." değerlendirmesinde bulundu.
 
Her gün artan suç yelpazesi ve güvenlik riskleri içinde, 15 Temmuz  ihanetinden göç yönetimine, terörle mücadeleden asayişe, uyuşturucu tehdidinden  trafik güvenliğine kadar bütün başlıklarda eşzamanlı olarak vatandaşın huzur ve  güvenliği için alın teri döken Türk Polisinin, özellikle 15 Temmuz sonrası  arttırdığı yüksek kapasiteni köklü mazisinden getirdiği tecrübesiyle  birleştirerek emsalleri arasında dünya ölçeğinde önde gelen bir kurum haline  geldiğini vurgulayan Soylu, mesajında şunları kaydetti: "Yüksek teknoloji kullanan, uzmanlığa ve hizmet içi eğitimlere ağırlık  veren, cezaya değil denetime ve farkındalık oluşturmaya odaklanan, Kovid-19  salgını sürecinde vatandaşın gündelik ihtiyaçlarının karşılanması dahil sahanın  her noktasında görev yapan, yeni kurduğu Polis Arama Kurtarma Birimiyle enkaz  altındaki afetzedelere dahi umut olan, hukuku ve merhameti rehber edinen bir  hizmet anlayışı, elde ettiği saha sonuçlarıyla da milletimizin takdirini  kazanmıştır. 15 Temmuz sonrasında, 2015-2020 arasında, trafikteki can  kayıplarında yüzde 35, madde bağlantılı can kayıplarında 2017-2020 arasında yüzde  74,6, evden hırsızlık günlük ortalamasında 2017-2020 arasında yüzde 44 azalış  elde eden, şehir operasyonlarıyla, hücre evi baskınlarıyla terör örgütlerinin  hücre yapılanmalarını, karar mekanizmalarını, eylem planlarını çökerten,  istihbarat kapasitesiyle kurulan tuzakları kuranların kendi başına geçiren,  kaçakçılara, organize suç çetelerine yaptığı baskınlarla ülkenin ekonomisini ve  kamu düzenini koruyan, siber suçlarda yıllık dijital materyal inceleme kapasitesi  2016’da 45 bin olan, oysa bugün bu kapasiteyi 750 bine çıkaran Türk Polisi,  sadece kendi ülkesi için değil başarılarıyla, kullandığı yüksek teknolojiyle  çevresindeki coğrafya ve Avrupa için de güvenlik üreten bir kurum haline  gelmiştir. Elde edilen bu başarı, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve  desteği, bugün bu şanlı üniformayı giyen arkadaşlarımızın fedakarlığı, gayreti ve  becerisi, milletimizin feraseti ve sevgisi, devletimizin gücü ve 176 yıllık kurum  kültürünün eşsiz birleşiminin eseridir."
 
Soylu, başta 15 Temmuz Şehitleri olmak üzere, kurulduğu ilk günden  bugüne kadar şehit olan polisler, gaziler ve teşkilata emek veren büyükleri  rahmet ve şükranla andığını belirterek Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl  dönümünü tebrik etti. Soylu, "Bu asil üniformaya hizmet eden tüm mesai  arkadaşlarımı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

içişleri bakanı süleyman soylu türk polisi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.