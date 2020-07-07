Bakan Soylu: Örgütü çökertiyoruz, telsizle bile konuşamaz durumdalar

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

2016 yılında ikna sayısı 46 kişiydi her yıl bu sayıyı artırdık. Geçen yıl ikna ettiğimiz kişi sayısı 273'e ulaştı.

Bugüne kadar 13 aileyi evladıyla buluşturduk inşallah yarın 14'üncü aileyi de evladı ile buluşturuyoruz.

15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu milletin ortaya koyduğu kıyam hali sadece o geceye ait değildir. Yılların birikiminin bir ürünüdür. Başlangıcı çok öncedir ve o gece de bitmiş değildir. o kıyam hali ülkemiz için milletimiz için hala devam etmektedir.

Asıl mücadelemiz, o ihanet çetesinin içimize zerk ettiği fitneyi, bozmaya çalıştığı kurumsal ahlakı, iş ahlakı, bu milletin birbirine oluşturduğu güven tahribatını düzeltmektir"

FETÖ terör örgütü bir meczubun aklının çok ötesinde küresel bir akılla kurgulanmış o yapı, kuklalarına önce akıllarını, muhakemelerini ve devlet anlayışlarını sıfırlattı. FETÖ bir rutubet gibiydi. Binanın temeline sızan, onu çürüten, kötü kokan rutubet gibi bir yapı"