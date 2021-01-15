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Bakan Soylu: Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir

DHA |  15 Ocak 2021 Cuma - 16:11 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 16:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur. Onlar da Avrupa'ya kaçma telaşında." dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, "PKK'ya yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Kandırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız.
 
Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra yaşadığı değişim ve gelişim  tarihin hiçbir döneminde yaşanmamıştır. Yerli ve millilik alelade bir söylem  değildir, bu ülkenin bu milletin Türkiye'nin 21. yüzyıl stratejisidir.
 
Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye  edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur. Onlar da Avrupa'ya kaçma  telaşında." ifadelerini kullandı.

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