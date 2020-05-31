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Bakan Soylu duyurdu! Binbaşı Akkuş'u şehit eden terörist öldürüldü

31 Mayıs 2020 Pazar - 12:14 | Son Güncelleme : 31 05 2020 - 12:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden Kendal kod adlı Veysel Altun'un öldürüldüğünü duyurdu.


Temmuz 2019'da Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit olmuştu.
 
O saldırının faili olan ve 'Gri' listede aranan Kendal kod adlı terörist Veysel Altun Bitlis'te etkisiz hale getirildi.
 
BAKAN SOYLU: KANIN YERDE KALMADI
 
Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
 
Kanın yerde kalmadı...

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Süleyman Soylu Kendal Veysel Altun
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