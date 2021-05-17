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Bakan Soylu duyurdu! 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi

17 Mayıs 2021 Pazartesi - 14:59 | Son Güncelleme : 17 05 2021 - 15:02

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide, 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi." dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı.

Müdahale edilen gemide, 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

 

 

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