Bakan Soylu duyurdu! 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı.
Müdahale edilen gemide, 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi" ifadelerini kullandı.
Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı.— Süleyman Soylu | Maske?? Mesafe↔? Temizlik?? (@suleymansoylu) May 17, 2021
Müdahale edilen gemide;
1??.5?? TONUN ÜZERİNDE
ESRAR ELE GEÇİRİLDİ!
Allah nazardan korusun ?? pic.twitter.com/CZv87tIEHe