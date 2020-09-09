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Bakan Soylu dev operasyonu duyurdu: Ele geçirildi

AA |  09 Eylül 2020 Çarşamba - 1:10 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 1:41

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirin ele geçirildiğini belirtti.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice  ilçesinde 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirin ele  geçirildiğini belirtti. 
 
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, teröre büyük darbe  vurulduğunu bildirdi.
 
Bakan Soylu, "Diyarbakır Lice'de bugün, Yıldırım 7 Narko Terörizm  Operasyonu'nda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele  geçirildi. Tebrikler jandarma." ifadelerini kullandı.
 
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım-7  Narko-Terör operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice  kırsalında gerçekleştirilen operasyonda önceden tespit edilen 255 farklı noktada,  2 ton 221 kg toz, 2 ton 860 kg kubar olmak üzere toplam 5 ton 81 kg esrar  maddesi, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi ile kenevir tarlalarını  sulamak maksadıyla kullanılan 11 bin 525 metre sulama hortumu ve 2 su motoru ele  geçirildiği bildirildi.
 
Açıklamada, operasyonda kapsamında uyuşturucu madde ile suçüstü  yakalanan 3 zanlının tutuklandığı kaydedildi.

 

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Süleyman Soylu Diyarbakır teröre büyük darbe
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