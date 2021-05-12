Bakan Soylu'dan 'şampiyonluk kutlaması' açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde Ramazan bayramı tedbirlerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor. Bakan Soylu, Süper Lig şampiyonluk kutlamalarına ilişkin uyarılarda bulundu ve "Bu kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize düşüyor. Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

İki türlü riskimiz var, bayramın birinci günü yoğunluk olur mu olmaz mı onu iyi bir şekilde yürütmemiz lazım. Bayramın hemen akabinde 17'siyle önümüzdeki pazar arasında ciddi bir yoğunluk olma ihtimali olabilir. Tedbirlerimize aynı şekilde devam etmemiz lazım.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI UYARISI

Maçlar cumartesi değil mi? Cumartesi orada bir diplomasiye ihtiyaç var. Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa; sağ olsun hem Giresunlular hem Adanalılar minimum ölçekte yaptılar. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılan bir görüntü olmadı.

Bu kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize düşüyor.

Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum.

Çünkü neticede üç takım da İstanbul 'da. Ve Türkiye'de de aynı şekilde olacak.

Eğer bu konuda İstanbul bir şey üretirse, bir ilke kararı üretirse hep beraber iyi bir çağrıda bulunulursa tam kapanma dönemine halel gelmeden bunlar yapılabilir.

Biraz önce arkadaşlarımdan da bilgi aldım. Şehit mezarlarındaki ailelerin ziyaretleri konusunda bütün arkadaşlarımız destek olmuşlar. Tam da aileleriyle şehitleri buluşturan arefe gününde bir tabloyu gerçekleştirmişler.

Yarın da buna dikkat etmek lazım geldiğini düşünüyorum. Sahadan hiç çıkmamamız lazım. Kontrol noktalarının sayısını azaltmamak lazım.