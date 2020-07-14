Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, "Hasar tespit çalışmalarını başlattık. Ulaşıma kapalı olan, can kaybı mal kaybı tespit etmediğimiz 6 köyümüz var. Onlara da ulaşma konusunda tüm ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize 'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen sele ilişkin Madenli beldesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Hastanede iki kişinin tedavisi devam ediyor. Bu hafta 260 kilogram yağış düştü. Hasar tespit çalışmalarını başlattık.

Ulaşıma kapalı olan, can kaybı mal kaybı tespit etmediğimiz 6 köyümüz var. Onlara da ulaşma konusunda tüm ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor.

Tedbirler aynı ölçüde alındı. Sayın Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Yardımlar temin edilecek, elden gelen tüm gayret ortaya konulacak.

İki ayrı vadide gerçekleşti. Bunların büyük bir bölümünde ıslah çalışmaları tamamlanmış. Bir bölümünde devam ediyor. Riskli bölgelerdeki uyarı ve tahliyeleri Valiliğimiz gerçekleştirdi.