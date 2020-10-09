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Bakan Selçuk'tan meslek liselerinde yüz yüze eğitim açıklaması

09 Ekim 2020 Cuma - 14:15 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 14:15

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk ve uygulama eğitimlerine başladık" dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda meslek liselerindeki yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama yaptı.
 
Selçuk videolu mesajında, şunları kaydetti:
 
"Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk ve uygulama eğitimlerine başladık. İlk haftada iletişim merkezlerimize bıraktıkları mesajları okudukça biz de heyecanlanıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, milyonlarca öğrencimizle aynı sevinci yaşamak dileğiyle."
 

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Bakan Selçuk meslek liseleri yüz yüze eğitim
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