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Bakan Selçuk duyurdu! Bugün hesaba yatıyor

DHA |  08 Eylül 2020 Salı - 9:39 | Son Güncelleme : 08 09 2020 - 9:59

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı." ifadelerini kullandı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı." dedi.
 
Ödemelerin 8 Eylül’den itibaren hesaplara yatırıldığını açıklayan Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını hatırlattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacaktır.
 
Ücretsiz izne ayrılan işçiler
 
Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül’de, 6-8 olanlara 9 Eylül’de yapılacak” ifadelerini kullandı.
 

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