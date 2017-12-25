Bakan müjdeyi verdi! 2018'de süperleri geliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz , “Hazinemiz özellikle kur riskini azaltacak çalışmalar yürütüyor. Geçmiş dönemde döviz borçlanmaları konusunda kısıtlamalar getirmiştik. Aynı mantık küçük işletmeler için de geçerli olacak. Özellikle döviz geliri olmayan ve bu anlamda yüksek risk taşıyan işletmelerin borçlanmalarına sınırlar getiren bir yaklaşım söz konusu” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, ekonomi muhabirleri ile kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, 2017 yılında meydana gelen ekonomik gelişmeleri ve 2018 yılına yönelik bütçe ve yatırım planlarını paylaşan Yılmaz’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“4. ÇEYREKTE 3. ÇEYREK KADAR BÜYÜME BEKLEMİYORUZ”

Geçen yıl Orta Vadeli Program hazırlanırken 2017 yılı için 4,4 büyüme öngörülmüştü. Şu anda 4. çeyreği sıfır kabul etseniz dahi 5,5 rakamına ulaştığımızı gösteriyor. 4. Çeyrekle birlikte yüzde 7 civarında büyüme hızı bekliyoruz. İlk 9 ayda ortalama büyümemiz yüzde 7,4 olarak yüksek bir rakama ulaştı. 4. Çeyrek ile ilgili öncü göstergelere baktığımızda büyüme performansının devam ettiğini görüyoruz. Ancak, 3. çeyrek kadar yüksek bir büyüme beklemiyoruz. Türkiye’nin, yüzde 7 gibi bir büyümeyle 2017 yılını kapatmasını öngörüyoruz.

2018 yılına baktığımız zaman büyüme patikamızın yüzde 5,5 civarında gelişmesini görüyoruz. 2020’ye kadar yüzde 5,5 ortalama büyüme öngörümüz var. Bunu yine istihdam dostu gerçekleştirme amacımız var. Yılda ortalama 1 milyon yeni istihdam oluşturma hedefimiz var. 2020’ye kadar 3 milyonu aşan yeni bir istihdam hedefi söz konusu.

2018 YILINDA SÜPER TEŞVİKLER GELİYOR

Çok önemli istihdam teşvikleri getiriyoruz. İş başında eğitim konusunda çok cömert teşviklerimiz var. Bilişim ve imalat sektörlerine yönelik daha ayrıcalıklı teşvikler getirmiş durumdayız. Büyük proje teşviklerimiz uzun süredir çalışılıyor. Belli bir olgunluğa geldi ve 2018 yılı süper teşvikler dediğimiz proje tekliflerinin de hayata geçirildiği bir yıl olacak. Özellikle ithalatın ikame edilmesinde, cari açığın düşürülmesinde büyük teşviklerin önemli bir etkisi olacak. Özellikle 70 milyar TL’lik bir büyüklükten bahsediyoruz. 10 civarında proje söz konusu. Ama bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bunlardan bir kısmının yakın zamanda olgunlaşacağını tahmin ediyorum. Yeni yılda süper teşviklerle ilgili olumlu haberleri kamuoyumuz duymuş olacak ve Türkiye teşvik sistemi itibariyle yeni bir döneme girmiş olacak.

Ülkemizi belli risklere karşı sigortalayan, özellikle küçük işletmelerimizin daha emin bir ortamda çalışmalarını sağlayıcı düzenlemeler konusunda hazinemiz özellikle kur riskini azaltacak çalışmalar yürütüyor. Geçmiş dönemde döviz borçlanmaları konusunda kısıtlamalar getirmiştik. Aynı mantık küçük işletmeler için de geçerli. Özellikle döviz geliri olmayan ve bu anlamda yüksek risk taşıyan işletmelerin borçlanmalarına sınırlar getiren bir yaklaşım söz konusu. Bir taraftan da bu borçları çeşitli yöntemlerle bu riskleri azaltıcı mekanizmalar söz konusu. Hazinemiz bu konularda çalışmalar yapıyor. Tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacak ama temel yaklaşımımız, döviz kazancı olmayanların dövizle borçlanmasını sınırlamaktır. Çalışma belli bir olgunluğa geldi.

“ŞEHİRLERİN EKONOMİK BEKLENTİLERİ”

Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak “Şehirlerin Ekonomik Beklentileri” adı altında başlattığımız çalışma kapmasında bugüne kadar 17 ilimizi tamamladık. 81 ili birkaç ay içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Vatandaşı sürekli dinleyen, masa başında neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar vermeyen bir anlayışa sahibiz. Çalışma kapsamında, Organize Sanayi Bölgelerinin dolduğunu, bunların genişlemesi gerektiğini birçok ilimizde ortak bir mesele olarak tespit ettik. Bazı konularda yürüyen projelerde gecikmeler tespit ettik. Bunları ilgili kurumlarımıza aktardık.