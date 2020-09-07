Bakan Kurum: Sektördeki binlerce çalışanımız için istihdam oluşturacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Geri dönüşüm sektörümüzün ham madde ihtiyacını öz kaynaklarımızdan karşılamamızı sağlayacak son düzenlemeyle yüksek miktarda atık ithalatını önleyecek ve sektördeki binlerce çalışanımız için istihdam imkanı oluşturacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yapılan son düzenleme ile geri dönüşüm sektöründe binlerce çalışan için istihdam imkanı oluşturulacağını açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter 'daki hesabından yaptığı açıklamada, atık yönetiminde yürürlüğe koyulan yeni düzenleme ile geri kazanım sektörünün yıllık ham madde ihtiyacının yarısının iç piyasadan karşılanmasının zorunlu hale getirildiğini anımsattı.

Bakan Kurum, "Geri dönüşüm sektörümüzün ham madde ihtiyacını öz kaynaklarımızdan karşılamamızı sağlayacak son düzenlemeyle yüksek miktarda atık ithalatını önleyecek ve sektördeki binlerce çalışanımız için istihdam imkanı oluşturacağız. Atık yönetiminde bugüne kadar yaptığımız reformlar ile düzenli depolama hizmeti verilen nüfus, yüzde 35'ten yüzde 87'ye çıktı. Sayıları 4 bini bulan geri dönüşüm tesisiyle geri kazanım oranı yüzde 13'lere çıktı. İstihdama sunulan katkıyla 35 milyar TL'yi aşan bir ekonomik hacim oluştu" dedi.

'YÜZDE 80 ORANINDA DÜŞTÜ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan 'ın himayesindeki 'Sıfır Atık Projesi' sayesinde, plastik kirliliğini önlemek için ücretlendirilen plastik poşet kullanımının yüzde 80 oranında düştüğünü belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"İçecek ambalajlarına zorunlu depozito geldi. Kayıt dışılığı önlemek için Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) başlatıldı. Çevremizde oluşacak kirliliği en aza indirmek, atıkların yerli imkanlarla ekonomimize tekrar kazandırılması için sıfır atık vizyonumuz doğrultusunda her gün yeni adımlar atmaya, örnek atık yönetimimiz ile temiz ve sağlıklı bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz."