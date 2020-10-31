Bakanlar deprem bölgesinde! 100 kişi kurtarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremle ilgili son bilgileri paylaştı. Kurum, 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 804 kişinin yaralandığını ve deprem anından şu ana kadar 100 kişinin enkaz altından kurtarıldığını açıkladı.

Kurum, açıklamasında şunları kaydetti;

8 binada çalışmalar sürüyor

"Şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık"

Konutları inceleyeceğiz, bütün binalara girerek hasar tespit çalışmalarını yapacağız. Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık.

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMALAR

Bakan Pakdemirli şu ifadelerde bulundu:

Devletin burada olduğunu belirtmek isterim. İşler hakikaten olması gerektiği gibi yürüyor. Herkes sahada birbirinden değerli hizmet ediyor. Dün gece sahada şunu gördük acaba vatandaş bekleme uzadıkça acaba ‘bakanlar buradan ayrılır mı?’ diye düşünüyor. Biz buradayız vatandaşlarımızla beraber olacağız olsak da olmasak da çalışmalarda en ufak bir aksama olmaz. Öncelik hala göçük altında kalanlar akabinde de açıkta kalanlar barınma ihtiyacı olanlar. İletişimde ulaşımda güvenlik de herhangi bir eksik kalmadı.

Biz burada yaraları sarmak için buradayız. Bu büyük bir afet inşallah en yakın zamanda bu yaraları sarıyor olacağız. Çalışmalara devam ediyoruz. Buradayız.