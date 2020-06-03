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Bakan Kurum: 4 bin 775 kilometre bisiklet yolu yapacağız

AA |  03 Haziran 2020 Çarşamba - 11:42 | Son Güncelleme : 03 06 2020 - 11:42

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023 yılına kadar ülke genelinde 4 bin 775 kilometre bisiklet yolu yapacaklarını bildirdi.


Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava kalitesini korumak için  yeşil yürüyüş ve bisiklet yollarına ağırlık vereceklerini söyledi.
 
Bugüne kadar yerel yönetimler tarafından yapılan bin 150 kilometrelik  bisiklet yoluna destek olduklarını belirten Kurum, 81 ilde bisiklet yollarının  artırılması için 2018'de başlattıkları çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.
 
Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çankırı, Erzurum Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Malatya, Rize, Sakarya, Trabzon, Tunceli'de  başlanan toplam 102 kilometrelik bisiklet yolunun yapımının tamamlandığını  belirten Bakan Kurum, Batman, Bitlis, Çanakkale, İstanbul, Konya, Kırşehir,  Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Tokat, Yozgat Zonguldak illerindeki toplam 114 kilometrelik bisiklet yolunun yapımına ise devam  edildiğini ifade etti.
 
Avrupa Bisiklet Ağı (Eurovelo) ile entegre olacak 3 bin 165  kilometrelik güzergah için "Şehirlerarası Ulaşım ve Turizm Amaçlı Bisiklet  Yolları Master Planı" hazırladıklarını aktaran Kurum, Anadolu ve kıyı koridoru  olmak üzere 2 etap halinde planlanan bisiklet yollarının 1650 kilometrelik  kısmını bu yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını vurguladı.
 
Bakan Kurum, "Bisiklet yollarımız şehir içlerinde ulaşıma entegre  olacak, şehirler arasında da özellikle bisiklet turizmine ve ulusal, uluslararası  spor organizasyonlarına hizmet verecek. Toplamda 102 kilometre bisiklet yolunu  tamamladık. Korunan alanlara yapacağımız 1496 kilometre, 17 ildeki 114 kilometre  ve Avrupa Bisiklet Ağı ile entegre olacak 3 bin 165 kilometre bisiklet yolu ile  vatandaşlarımız için 2023 yılı sonuna kadar ülke genelinde toplamda 4 bin 775  kilometre bisiklet ağı kurmuş olacağız. Yaya ulaşımına katkı sunmak için de 2023  yılına kadar 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu yapacağız." bilgisini verdi.
 
Korunan alanlara da bisiklet yolları yapılıyor
 
Özel çevre koruma bölgesi ve doğal sit alanlarındaki bisiklet  yollarının yapımına da devam edildiğini söyleyen Kurum, şunları kaydetti:
 
"İzmir ile Antalya arasında bulunan korunan alanlarda yapacağımız  bisiklet yolları Datça-Knidos, Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Ölüdeniz,  Patara-Kaş-Kekova ve Bodrum-Yatağan-Milas'ta yoğunlaşacak. Ankara, Konya ve  Aksaray sınırları içerisinde yapacağımız bisiklet yolları ise Gölbaşı ilçesi ile  Tuz gölü etrafında yer alacak. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu sınırları içerisinde  bulunan korunan alanlara yapacağımız bisiklet yolları toplamda 1496 kilometreye  sahip olacak. Bakanlık olarak Ege ve Akdeniz bölgesinde yer alan bisiklet  yollarının uygulama projelerini tamamladık, Tuz Gölü ve Gölbaşı'ndaki bisiklet  yollarının uygulama projelerinin çalışmaları ise sürüyor. Korunan alanlara  yapılacak olan bisiklet yolları 318 milyon 750 bin liraya mal olacak."
 
Kurum, yaklaşık 500 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu için  belediyelerden gelen taleplerle ilgili çalışmaların da devam ettiğini bildirdi.
 

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Bakan Kurum bisiklet yolu
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