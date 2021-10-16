Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Covid-19 tedbirleri, geçtiğimiz yıl, gribal enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı. Belirtileri Covid-19’a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın.
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- Bakan Koca 'ciddi artış var' diyerek son dakika duyurdu!
Bakan Koca 'ciddi artış var' diyerek son dakika duyurdu!
16 Ekim 2021 Cumartesi - 20:32 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 20:32