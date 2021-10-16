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Bakan Koca 'ciddi artış var' diyerek son dakika duyurdu!

16 Ekim 2021 Cumartesi - 20:32 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 20:32

Bakan Koca, önceki yıla nazaran artan gribal enfeksiyonlara karşı uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın." ifadelerini kullandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Covid-19 tedbirleri, geçtiğimiz yıl, gribal enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı. Belirtileri Covid-19’a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın.

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