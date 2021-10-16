Bakan Koca 'ciddi artış var' diyerek son dakika duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Covid-19 tedbirleri, geçtiğimiz yıl, gribal enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı. Belirtileri Covid-19’a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın.