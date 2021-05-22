Bakan Ersoy açıkladı! Mayıs sonuna kadar...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de 9 bin 800'ün üzerinde tesis ve aracın Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamına alındığını söyledi.

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının ev sahipliğinde Antalya 'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "Turizm İçin Güvenlik" tanıtım organizasyonu programında konuştu.

Türkiye'nin 2020 yılında salgına rağmen 16 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını belirten Ersoy, bu rakama Güvenli Turizm Sertifika Programı ile ulaşıldığını ifade etti. Ersoy, programın verimli ve disiplinli bir şekilde uygulandığını bildirdi.

Programın, Kültür ve Turizm Bakanlığının önderliğinde, Sağlık , İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının katkılarıyla, endüstri paydaşlarının iş birliğinde hazırlandığını anımsatan Ersoy, şunları söyledi:

"Programın kapsamı, konaklama, yeme içme işletmeleri, tur ve transfer araçları, deniz turizmi tesisleri, tema parkları ve kayak tesisleridir. Yolcuların güvenliği ve sağlığı son derece önemlidir. Aynı zamanda tesislerde alınan tedbirler, ulaştırma araçları içindeki tedbirler ve çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı önceliğimiz arasındaydı. An itibarıyla 9 bin 800'in üzerinde tesis ve araç, Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamına alınmıştır."

30'dan fazla yatak kapasitesine sahip tüm tesislerin sertifikayı almak zorunda olduğunu dile getiren Ersoy, şu ana kadar 4 bin 915 konaklama tesisi, 1993 restoran ve kafe, 2 bin 730 araç, 12 kayak merkezi, 12 kongre merkezi, 205 deniz turizmi ve 9 tema parkının sertifikalandırıldığını ifade etti.

Programın oldukça şeffaf yürütüldüğünü vurgulayan Ersoy, tesislerin her ay 2'si haberli, 2'si habersiz olmak üzere 4 kez denetlendiğini ve akredite edecek kurumların hepsinin uluslararası olduğunu belirtti.

Geçen yıl Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın 136 kriteri bulunduğunu, bu yıl ise bu kriterleri 171'e çıkardıklarını söyleyen Ersoy, Kovid-19'dan çok ders çıkarıldığını ve bundan dolayı kriter sayısının artırıldığını bildirdi.

Türkiye'ye geçen yıl gelen 16 milyon ziyaretçinin büyük bölümünün güvenli bir şekilde ülkelerine döndüklerine işaret eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok düşük bir Kovid-19 enfeksiyon oranı vardı bu ziyaretçiler arasında. Elçiler aracılığıyla bu bilgiye ulaşılmıştır. Türkiye'de otellerin çoğunluğu Antalya'da ve Ege Bölgesi'nde. Ziyaretçilerin birçoğu otellerde kalmak istiyorlar, otellerin dışına çıkmak istemiyorlar. Sertifika programı kapsamında oldukça yüksek sayıda kriter belirlendi. Bu açıdan Antalya'da, Dalaman 'da, Bodrum Aydın ve İzmir 'de vaka sayılarının oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bu destinasyonlarda vaka sayılarının ülke ortalamasının altında olduğunu söylemek isterim."

"Günlük vaka sayısını 4 bin 700'e indirmeye çalışıyoruz"

Aşılama programına ilişkin de bilgi veren Ersoy, şu ana kadar ilk doz aşıyı olanların sayısının 15,8 milyona, iki doz aşısı yapılanların sayısının ise 11,9 milyona ulaştığını kaydetti.

Ersoy, "Bütün turizm çalışanlarımızın da mayıs sonuna kadar aşılanmış olacağını söylemek istiyorum. Sağlık Bakanlığı , haziran ayına kadar aşılama sürecini hızlandıracak. Geçen hafta BioNTech-Pfizer'ın katılımıyla gerçekleştirilen protokol kapsamında haziran ayında 30 milyon, temmuz da 40 milyon doz aşı Türkiye'ye giriş yapacak, böylece bu problemi haziran ayı sonu, temmuz ortasına kadar çözmüş olacağız." dedi.

Nisan ayının ortasında kısmi kapanmanın ardından tam kapanma uygulandığını ve vaka sayılarının giderek azaldığını hatırlatan Ersoy, "Amacımız vaka sayısını 100 binde 43'e indirmek. Dün itibarıyla 9 bin 500 vakamız var. Vaka sayısı yüzde 88 oranında azaldı. Bu önemli bir başarıdır ama yeterli değildir. Günlük vaka sayısını 4 bin 700'e indirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bakan Ersoy, turizm şehirlerinden Antalya, Muğla , Aydın ve İzmir'deki vaka sayılarına değinirken, "Muğla özelinde konuştuğumuzda şöyle bir şey var. Muğla, Türk vatandaşlarının villalarını satın aldığı yerler. Bunu da hesaba katacak olursak nüfus aslında İstanbul ile karşılaştırılmalı. İstanbul'a kayıtlılar ama Muğla'da yaşıyorlar. Muğla nüfusunu hesaplayacak olursak farklı bir sonuç çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Bu yıl "Güvenli Turizm Şimdi Daha Güvenli" sloganıyla devam ettiklerini söyleyen Ersoy, "Şu an için sertifikalı tesis sayımız geçtiğimiz yıla göre daha fazla. Türkiye çapında Güvenli Turizm Programımız salgın sonrasında da devam edecek. Çünkü sertifika programı aslında standardını turizm sektöründe artırmaya devam ediyor. Sektör bu programın idame ettirilmesini istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

89 ülkenin misyon şefleri ve yabancı konukların katıldığı programda sunumlar yapıldı.