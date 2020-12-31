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Bakan Elvan: Bu süreçten güçlenerek çıkacağız

DHA |  31 Aralık 2020 Perşembe - 14:43 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 14:57

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke olma kararlılığını sürdürdüklerini belirterek, "Bu kapsamda makro ekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf ve öngörülebilir politikalarla bu süreçten güçlenerek çıkacağız." ifadelerini kullandı.


Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milletin yeni yılını  kutladı.
 
Yakın tarihin en büyük küresel sağlık krizinin tecrübe edildiği bir  yıl olan 2020'nin geride bırakıldığına işaret eden Elvan, tüm dünyada yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle ekonomik  aktivitenin zayıfladığı ve finansal piyasalarda belirsizliklerin arttığı bir  döneme şahit olunduğunu bildirdi. Elvan, şunları kaydetti:
 
"Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi ülke  olma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda makroekonomik ve yapısal  reformları hızla hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf ve  öngörülebilir politikalarla bu süreçten güçlenerek çıkacağız."
 
Yeni yılın önemli başarılara imza atıldığı bir yıl olması temennisinde  bulunan Elvan, "Ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için huzur, sağlık ve  mutluluk getirmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Lütfi Elvan salgın ekonomik
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