Bakan Dönmez: 5 kuyumuzda 140 adet gaz ve su numunesini analiz ettik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "5 kuyumuzda 140 adet gaz ve su numunesini analiz ettik. Rezervuar koşullarının anlaşılması için 1090 mini test ile akışkan özellikleri, basınç ve sıcaklık ölçümlerini tamamladık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nden canlı bağlantıyla katıldığı Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'nde, Kanuni Sondaj Gemisi'nin kuyu tamamlama işlemlerini yaptığı ve Türkali-2 kuyusu akış testinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Karadeniz'de 1 yıl içerisinde 5 derin deniz sondajı yapıldığına dikkati çeken Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkali-1, Türkali-2 ve Türkali-3 tespit kuyularını tamamlarken, Kanuni Sondaj Gemisi'nin haziranda Türkali-2 kuyusunda kuyu tamamlama işlemlerine başladığını anımsattı.

"5 kuyumuzda 140 adet gaz ve su numunesini analiz ettik"

Dönmez, tespit kuyularıyla keşfedilen gaz miktarının doğrulandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"5 kuyumuzda 140 adet gaz ve su numunesini analiz ettik. Rezervuar koşullarının anlaşılması için 1090 mini test ile akışkan özellikleri, basınç ve sıcaklık ölçümlerini tamamladık. Daha önce Karadeniz gazını üç etapta karaya çıkaracağımızı ifade etmiştik. İlk aşama olan deniz tabanı doğal gaz üretim sistemlerinin tasarımını bitirdik. İlk etapta 10 kuyu için hazırlıklara başladık. Alınacak malzemelerin detaylı bir listesi hazırlandı. 2022 yılında 169 kilometre boruyu deniz dibine sereceğiz."

"Yeni veriler, yeni müjdelerin de habercisi olacak"

Bu kapsamda bütün etapların birbirleriyle entegre ve uyumlu bir şekilde ilerlediğine işaret eden Dönmez, ikinci faz olarak adlandırılan karadaki doğal gaz işleme tesisi temelinin 1,5 ay önce atıldığını hatırlattı.

Dönmez, iş takviminin hedeflenen sürede, uygun bir şekilde ilerlediğini vurgulayarak, son aşamada her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarının inşa edileceğini aktardı.

Karadeniz gazının beraberinde, büyük bir ekonomi ve insan kaynağının da oluştuğunu belirten Dönmez, "Yerli firmalarımız bu sürecin önemli bir parçası olacak. İnsan kaynağı anlamında da burada ciddi bir tecrübe ve know-how birikimi elde ediyoruz. Gazın karaya çıkarılması için ekiplerimiz büyük bir gayretle çalışırken bir taraftan da sismik aramalarımız devam ediyor. Sakarya Gaz Sahası'nda 11 bin kilometrelik 3 boyutlu sismik aramayı tamamladık. Buralardan elde edeceğimiz veriler, yeni müjdelerin de habercisi olacak" sözlerini kullandı.

Dönmez, "Karadeniz gazı burada bizi ışıtıyor ve ısıtıyor. Ancak yakın zamanda tüm Türkiye'yi ışıtacak ve ısıtacak" diye konuştu.