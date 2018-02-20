Bakan Arslan'dan önemli açıklama: Hedefimiz Çin!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının Gürcistan ve Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğine büyük katkı sağlayacağını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan , Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının Gürcistan ve Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Çin'den başlayıp Avrupa 'ya kadar uzanan ticaretin, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı üzerinden gerçekleştirilmesi bizim önemli hedeflerimizden biri." dedi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Gürcistan, Başbakan Yardımcısı Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Dimitri Kumsişvili ile Bakanlık Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Gürcistan ikili ilişkilerinin tarihten gelen bağlarla önemli boyutlara eriştiğine işaret eden Arslan, Gürcistan'ın, Türkiye'nin Kafkasya 'daki stratejik ortaklarından biri olduğunu söyledi.

Arslan, Fetullahçı Terör Örgütü, PKK , DEAŞ, PYD ve YPG gibi terör örgütlerine yönelik operasyonlarda Gürcistan'ın Türkiye'nin yanında yer aldığına dikkati çekerek, "15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından 19 Temmuz'da Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, ülkemizi ziyaret ederek bize olan desteğini bütün dünyaya göstermiştir." diye konuştu.

Gürcistan ile ticaret hacminin 2016'da 1,5 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirten Arslan, bu hacmin daha da artacağına inandığını dile getirdi.

Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine büyük katkı sağlayacağının altını çizerek, "Ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları bu denli bir projeyle taçlandırmak iki ülke içinde gurur verici. Bu projeyle Asya ile Avrupa arasında kesintisiz bir ulaşım koridoru oluşturmuş olduk. Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan ticaretin Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı üzerinden gerçekleştirilmesi bizim önemli hedeflerimizden biri." ifadesini kullandı.

Bütün ülkelerin terörden etkilendiğini anlatan Arslan, terörün tamamen ortadan kaldırılması konusunda Gürcistan ile çok önemli iş birliği yaptıklarını kaydetti.

Kumsişvili de iki ülke arasında çok önemli iş birlikleri olduğunu belirterek, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun Gürcistan için çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'ye, Gürcistan'nın toprak bütünlüğünü desteklediği için teşekkür eden Kumsişvili, "Bizim terörizme karşı beraber mücadele etmemiz gerekiyor. İhtiyaç olduğunda Gürcistan her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır." dedi.