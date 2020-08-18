Bakan Albayrak: Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz.