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Bakan Albayrak: Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor

18 Ağustos 2020 Salı - 19:17 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 19:17

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor." ifadelerini kullandı.


Bakan Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:
 
Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz.
 

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