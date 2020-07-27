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Bakan Albayrak duyurdu: Raporlama alt çalışma grubu kurulacak

AA |  27 Temmuz 2020 Pazartesi - 19:54 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 20:43

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, Finansal istikrarın sürdürülmesi, sistemik risk noktalarının tespit edilip yönetilmesi ve ekonomi politikalarının sürdürülebilir kalkınmayla uyum içerisinde oluşturulması amacıyla FİKKO bünyesinde raporlama alt çalışma grubunun kurulmasının kararlaştırıldığını bildirdi.


Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün gerçekleştirilen FİKKO  toplantısında, İstanbul Finans Merkezi'nin stratejik planının, dünya  örneklerindeki en iyi uygulamalar kapsamında gözden geçirildiğini ve sürecin daha  etkin hale getirilmesi için yol haritasının belirlendiğini belirtti.
 
Bakan Albayrak, açıklamasında şunları kaydetti:
 
"Finansal istikrarın sürdürülmesi, sistemik risk noktalarının tespit  edilip yönetilmesi ve ekonomi politikalarının sürdürülebilir kalkınmayla uyum  içerisinde oluşturulması amacıyla FİKKO  bünyesinde raporlama alt çalışma  grubunun kurulması kararlaştırılmıştır."
 

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Hazine ve Maliye Berat Albayrak İstanbul Finans Merkezi
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